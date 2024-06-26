Государственный долг Украины вырос до 6,1 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало июня достиг 6,1 трлн грн или почти 151 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 31 мая 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 115,26 млрд грн, или 150,99 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 4,4 трлн грн (72,12% общей суммы), или 108,89 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг-1,7 трлн грн (27,88 %), или 42,10 млрд долл.

"В течение мая 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 104,68 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,53 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

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