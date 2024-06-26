Державний борг України зріс до 6,1 трлн грн
Київ • УНН
На початок червня 2024 року державний і гарантований державою борг України сягнув 6,1 трлн грн, або майже 151 млрд дол.
Державний та гарантований державою борг України на початок червня сягнув 6,1 трлн грн або майже 151 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.
Деталі
"Станом на 31 травня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 115,26 млрд грн, або 150,99 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, державний та гарантований державою зовнішній борг сягнув 4,4 трлн грн (72,12% загальної суми), або 108,89 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,7 трлн грн (27,88 %), або 42,10 млрд дол.
"Протягом травня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 104,68 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,53 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.
Левова частка держборгу України складається з довгострокових пільгових кредитів від міжнародних партнерів – Мінфін19.02.24, 19:08 • 29484 перегляди