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Актуальне
Тейлор: санкцій проти РФ недостатньо

Тейлор: санкцій проти РФ недостатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор сказав, що санкцій проти Російської Федерації недостатньо. Про це він повідомив в інтерв’ю Першому каналу Грузії, передає УНН.

“Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим”, — сказав Тейлор.

Він, зокрема, додав, що мета санкцій — припинити агресію Росії.

Тейлор підкреслив, що наразі існують інші широкі обмеження, що могли б бути введені проти Росії, включаючи секторальні санкції в оборонній, енергетичній і фінансовій сферах, а також обмеження у видачі віз.

“Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо РФ, і це добре знає сама Росія, це її виключення з міжнародної фінансової системи”, — заявив повірений у справах США в Україні.

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За словами Тейлора, такі міри були б “руйнівними” для Росії, та могли б бути введені лише в разі “ще одного агресивного кроку”.

Говорячи про перспективи вступу України і Грузії до НАТО, Тейлор назвав однією з умов припинення російської військової присутності в Південній Осетії, Абхазії, в Криму та на Донбасі.

“Було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу”, — заявив він.

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Нагадаємо, президент Грузії прагне об’єднати позиції з Україною щодо курсу в ЄС та НАТО.

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