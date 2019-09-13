Зеленський - Тейлору: вдячний США за розблокування військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США Вільямом Тейлором подякував за постійну підтримку з боку Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності”, — сказав Глава держави.
Президент підкреслив, що США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною.
Нагадаємо, Адміністрація Дональда Трампа розблокувала кошти з програм зміцнення оборони та безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше в бюджетах Держдепартаменту США і Пентагону.
Як повідомляв УНН, Зеленський і Данилюк привітали рішення США щодо військової допомоги Україні.