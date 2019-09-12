США розблокували понад 390 мільйонів доларів допомоги - посольство України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Адміністрація Дональда Трампа розблокувала кошти з програм зміцнення оборони та безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше в бюджетах Держдепартаменту США і Пентагону. Про це повідомляє УНН з посиланням на посольство України в США у Facebook.
"Вітаємо підтримку Адміністрацією США та Конгресом рішення щодо розблокування безпекової допомоги Україні", - зазначили на сторінці посольства.
Зокрема, йдеться про 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні", 115 млн за програмою Держдепартаменту "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом це 391,5 млн, підсумували в дипломатичному представництві.
Ці кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, які сприятимуть посиленню можливостей Збройних Сил України.
Така підтримка Сполученими Штатами народу України в боротьбі з російською агресією "є свідченням стратегічного партнерства між нашими країнами та вагомим внеском у зміцнення європейської та євроатлантичної безпеки", підкреслили в посольстві України в США.
Нагадаємо, сенатори США пообіцяли направити допомогу Україні всупереч рішенню Трампа.