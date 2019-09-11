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Сенатори США пообіцяли направити допомогу Україні всупереч рішенню Трампа

Сенатори США пообіцяли направити допомогу Україні всупереч рішенню Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Американські сенатори очікують, що конгрес санкціонує виділення військової допомоги Україні, навіть якщо президент Дональд Трамп відмовиться її розморозити. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Якщо він (Трамп) вирішить не витрачати ці гроші, я абсолютно впевнений, що обидві партії конгресу проголосують за їх переассігнацію", - наводить агентство слова сенатора-республіканця Рон Джонсон.

Його колега по конгресу з Демократичної партії Кріс Мерфі також висловився на користь того, що гроші слід виділити Україні. Обидва сенатора недавно здійснили візит до Європи, де заодно відвідали і Україну.

Мерфі заявив, що на зустрічах з українськими чиновниками було ясно, що у них немає повного розуміння, чому гроші можуть не дійти до Києва. За його словами, українці піднімали це питання на кожній зустрічі з американськими законодавцями. Обидва сенатора заявили, що намагалися переконати українців у тому, що конгрес підтримує країну, стикаються з російською агресією.

"Незалежно від того, що робить президент, конгрес Сполучених Штатів з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", - навів Джонсон слова, які він сказав українцям.

Нагадаємо, мова йде про допомогу Києву в розмірі 250 млн доларів, яку конгрес США схвалив у червні в рамках Ініціативи про підтримку безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative).

Передбачалося, що кошти будуть виділені до кінця поточного фінансового року, тобто до 30 вересня. Однак в кінці серпня телеканал CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що Трамп планує заморозити цю допомогу.

У зв'язку з цим два американських конгресмени демократ Еліот Ленс Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол вже написали відкритого листа Трампу, в якому закликали його негайно розморозити кошти для України.

Українські Національні Новини

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