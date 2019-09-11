Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа

"Если он (Трамп) решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии конгресса проголосуют за их переассигнацию", — приводит агентство слова сенатора-республиканец Рон Джонсон.

Его коллега по конгрессу из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу того, что деньги следует выделить Украине. Оба сенатора недавно совершили визит в Европу, где заодно посетили и Украину.

Мерфи заявил, что на встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева. По его словам, украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими законодателями. Оба сенатора заявили, что пытались убедить украинцев в том, что конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с российской агрессией.

"Независимо от того, что делает президент, конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", — привел Джонсон слова, которые он сказал украинцам.

Напомним, речь идет о помощи Киеву в размере 250 млн долларов, которую конгресс США одобрил в июне в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Предполагалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако в конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заморозить эту помощь.

В этой связи два американских конгрессмена демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол уже написали открытое письмо Трампу, в котором призвали его незамедлительно разморозить средства для Украины.