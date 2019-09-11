Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Если он (Трамп) решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии конгресса проголосуют за их переассигнацию", — приводит агентство слова сенатора-республиканец Рон Джонсон.

Его коллега по конгрессу из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу того, что деньги следует выделить Украине. Оба сенатора недавно совершили визит в Европу, где заодно посетили и Украину.

Мерфи заявил, что на встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева. По его словам, украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими законодателями. Оба сенатора заявили, что пытались убедить украинцев в том, что конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с российской агрессией.

"Независимо от того, что делает президент, конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", — привел Джонсон слова, которые он сказал украинцам.

Напомним, речь идет о помощи Киеву в размере 250 млн долларов, которую конгресс США одобрил в июне в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Предполагалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако в конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заморозить эту помощь.

В этой связи два американских конгрессмена демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол уже написали открытое письмо Трампу, в котором призвали его незамедлительно разморозить средства для Украины.

Украинские Национальные Новости

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