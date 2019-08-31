Трамп заявив, що розглядає питання військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що рішення щодо військової допомоги для України розглядається. Про це він повідомив відповідаючи на питання журналістів на Південній галявині Білого дому перед тим, як відправитися в свою заміську резиденцію Кемп-Девід. При цьому він нагадав, що планував зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у рамках візиту до Польщі, який згодом був скасований, передає УНН.
Журналісти попросили американського лідера прокоментувати повідомлення ЗМІ про припинення такого роду допомоги.
“Ми розглядаємо Україну прямо зараз”, — зазначив Трамп.
Раніше телекомпанія CNN повідомила, що вашингтонська адміністрація протягом останніх декількох тижнів висловлювала намір припинити надання військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів, однак остаточне рішення ще не прийнято. За даними телекомпанії, Трамп неодноразово говорив про можливість такого кроку.
Після цих заяв Трампа, яке наводило видання Politico, у Пентагоні, за даними того ж видання, переглянули обсяги військової допомоги США Україні та дійшли висновку, що її слід продовжувати, а Сенатор США Роб Портман підтримав надання військової допомоги Україні.
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Нагадаємо, Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Передбачалося, що 1 вересня американський президент візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. 2 вересня мали відбутися переговори з польським керівництвом. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським, який поїде в Польщу вже сьогодні, 31 серпня.