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Трамп заявив, що розглядає питання військової допомоги Україні

Трамп заявив, що розглядає питання військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що рішення щодо військової допомоги для України розглядається. Про це він повідомив відповідаючи на питання журналістів на Південній галявині Білого дому перед тим, як відправитися в свою заміську резиденцію Кемп-Девід. При цьому він нагадав, що планував зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у рамках візиту до Польщі, який згодом був скасований, передає УНН.

Журналісти попросили американського лідера прокоментувати повідомлення ЗМІ про припинення такого роду допомоги.

“Ми розглядаємо Україну прямо зараз”, — зазначив Трамп.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що вашингтонська адміністрація протягом останніх декількох тижнів висловлювала намір припинити надання військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів, однак остаточне рішення ще не прийнято. За даними телекомпанії, Трамп неодноразово говорив про можливість такого кроку.

Після цих заяв Трампа, яке наводило видання Politico, у Пентагоні, за даними того ж видання, переглянули обсяги військової допомоги США Україні та дійшли висновку, що її слід продовжувати, а Сенатор США Роб Портман підтримав надання військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Передбачалося, що 1 вересня американський президент візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. 2 вересня мали відбутися переговори з польським керівництвом. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським, який поїде в Польщу вже сьогодні, 31 серпня.

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