Трамп заявив, що розглядає питання військової допомоги Україні

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що рішення щодо військової допомоги для України розглядається. Про це він повідомив відповідаючи на питання журналістів на Південній галявині Білого дому перед тим, як відправитися в свою заміську резиденцію Кемп-Девід. При цьому він нагадав, що планував зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у рамках візиту до Польщі, який згодом був скасований, передає УНН.