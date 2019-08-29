Politico: Трамп сумнівається у необхідності виділяти кошти на військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Адміністрація Трампа поступово збільшує військову допомогу Україні до 250 мільйонів доларів, дратуючи законодавців і адвокатів, які стверджують, що фінансування вкрай важливе для стримання діяльності Росії. Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з нацбезпеки переглянути програму фінансування, відому як Ініціатива сприяння безпеці України, щоб забезпечити використання грошей в інтересах Америки. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації президента, передає УНН.
Затримки з фінансуванням відбуваються на тлі питань про підхід Трампа до Росії після цих вихідних, на яких президент Трамп, як зазначає автор матеріалу, “неодноразово применшував військове втручання Москви в Україну” та намагався відновити присутність Росії у складі Групи семи (G7) — щорічної зустрічі лідерів країн з найбільш розвиненими економіками світу.
“Даний огляд також проводиться в контексті більш широких внутрішніх дебатів з питання про те, чи слід намагатися зупинити або скоротити обсяг іноземної допомоги на мільярди доларів”, — додається у матеріалі.
“Військова допомога США Україні вже давно розглядається як лакмусовий папірець того, наскільки сильно американський уряд віддаляється від Москви”, — зазначають у виданні.
За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни “платять свою справедливу частку”. Очільник Пентагону Марк Еспер і радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон входять до офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.
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Politico пояснює, що на час перегляду кошти будуть заморожені. У комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США повідомили, що вони обізнані про рішення Трампа.
“Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету — ред) затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України”, — заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.
“У нас є серйозні побоювання в зв’язку із заморожуванням цих важливих засобів, і ми терміново направляємо запит до адміністрації про те, чому вона затримує виділення цих ресурсів”, — зазначено в заяві представника комітету. Додаткову інформацію також запросив комітет у справах збройних сил.
Як писав УНН раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном активізацію відносин України та США у сфері національної безпеки.