Politico: Трамп сумнівається у необхідності виділяти кошти на військову допомогу Україні

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Адміністрація Трампа поступово збільшує військову допомогу Україні до 250 мільйонів доларів, дратуючи законодавців і адвокатів, які стверджують, що фінансування вкрай важливе для стримання діяльності Росії. Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з нацбезпеки переглянути програму фінансування, відому як Ініціатива сприяння безпеці України, щоб забезпечити використання грошей в інтересах Америки. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації президента, передає УНН.