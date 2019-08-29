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Politico: Трамп сомневается в необходимости выделять средства на военную помощь Украине

Politico: Трамп сомневается в необходимости выделять средства на военную помощь Украине

Киев  •  УНН

 • 17115 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Администрация Трампа постепенно увеличивает военную помощь Украине до 250 млн долларов, раздражая законодателей и адвокатов, которые утверждают, что финансирование крайне важно для сдерживания деятельности России. Президент США Дональд Трамп попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины, чтобы обеспечить использование денег в интересах Америки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента, передает УНН.

Задержки с финансированием по программе, известной как “Инициатива содействия безопасности Украины” происходят на фоне вопросов о подходе Трампа к Россию после этих выходных, на которых президент Трамп, как отмечает автор материала, “неоднократно приуменьшал военное вмешательство Москвы в Украину” и пытался восстановить присутствие России в составе Группы семи (G7) — ежегодной встречи лидеров стран с наиболее развитыми экономиками мира.

“Данный обзор также проводится в контексте более широких внутренних дебатов по вопросу о том, следует ли пытаться остановить или сократить объем иностранной помощи на миллиарды долларов”, — добавляется в материале.

“Военная помощь США Украине уже давно рассматривается как лакмусовая бумажка того, насколько сильно американское правительство отдаляется от Москвы”, — отмечают в издании.

По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны “платят свою справедливую долю”. Глава Пентагона Марк Эспер и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон входящих в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.

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В частности, по данным издания, пока вопрос выделения средств находится на просмотре, они не могут быть выплачены, следовательно, выделение средств в Украине приостановится.

“Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета — ред) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины”, — заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

“У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно запрашиваем администрацию, почему они задерживают эти деньги”, — добавляет он.

Как писал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизации отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.

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