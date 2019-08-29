Politico: Трамп сомневается в необходимости выделять средства на военную помощь Украине

КИЕВ. 29 августа. УНН. Администрация Трампа постепенно увеличивает военную помощь Украине до 250 млн долларов, раздражая законодателей и адвокатов, которые утверждают, что финансирование крайне важно для сдерживания деятельности России. Президент США Дональд Трамп попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины, чтобы обеспечить использование денег в интересах Америки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента, передает УНН.