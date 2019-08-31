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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18671 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114976 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125751 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117124 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Трамп заявил, что рассматривает вопрос военной помощи Украине

Трамп заявил, что рассматривает вопрос военной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 15670 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о военной помощи для Украины рассматривается. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. При этом он напомнил, что планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, который впоследствии был отменен, передает УНН.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать сообщения СМИ о прекращении такого рода помощи.

"Мы рассматриваем Украину прямо сейчас", - отметил Трамп.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить оказание военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. 

После этих заявлений Трампа, которое приводило издание Politico, в Пентагоне, по данным того же издания, пересмотрели объемы военной помощи США Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать, а Сенатор США Роб Портман поддержал предоставление военной помощи Украине.

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Напомним, Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения на Соединенные Штаты урагана. Во время этого визита, американский президент должен встретиться с Владимиром Зеленским, который поедет в Польшу уже сегодня, 31 августа.

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