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Трамп скасував свою поїздку до Польщі

Трамп скасував свою поїздку до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі в ці вихідні, через ураган “Доріан”, що готовий вдарити по Флориді. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела, які знайомі з цим питанням, інформує УНН.

“Президент Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі в ці вихідні, через ураган “Доріан”, — йдеться у повідомленні, та додається, що замість Трампа в Польщу відправиться віце-президент США Майк Пенс.

Очікується, що шторм обрушиться на східне узбережжя Флориди до понеділка, принесе проливні дощі і 130 миль (209 кілометрів) під час вітру.

Раніше радник Трампа Джон Болтон заявив, що під час візиту президента США до Польщі, між ним, та Володимиром Зеленським, мала відбутись зустріч та бесіда.

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Нагадаємо, напередодні у Флориді ввели режим НС через ураган “Доріан”.

Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова — Гренландії.

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