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У Флориді ввели режим НС через ураган "Доріан"

У Флориді ввели режим НС через ураган "Доріан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В американському штаті Флорида ввели режим надзвичайної ситуації через наближення урагану “Доріан”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення на сайті губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

Губернатор закликав усіх мешканців Флориди підготуватись до потужного удару стихії.

“Кожен житель Флориди на Східному узбережжі повинен мати запаси на сім днів, в тому числі воду, їжу і ліки, а також мати план дій на випадок стихійного лиха”, — сказав ДеСантіс.

Нагадаємо, що у Пуерто-Ріко від урагану “Доріан” вже загинула щонайменше одна особа.

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