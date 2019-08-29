Во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В американском штате Флорида ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на сайте губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
Губернатор призвал всех жителей Флориды подготовиться к мощному удару стихии.
"Каждый житель Флориды на Восточном побережье должен иметь запасы на семь дней, в том числе воду, пищу и лекарства, а также иметь план действий на случай стихийного бедствия", - сказал ДеСантис.
Напомним, что в Пуэрто-Рико от урагана "Дориан" уже погиб по меньшей мере один человек.