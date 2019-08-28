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Щонайменше одна людина загинула в результаті урагану “Доріан” в Пуерто-Ріко

Щонайменше одна людина загинула в результаті урагану “Доріан” в Пуерто-Ріко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Літній чоловік став першою жертвою тропічного шторму “Доріан”, який нещодавно переріс в ураган в Пуерто-Ріко. Про це в середу повідомляє агентство EFE, передає УНН

Відзначається, що через сильного пориву вітру він зірвався з даху. Повідомляється також про одного постраждалого в місті Сан-Хуан.

Ураган "Доріан" зараз знаходиться в районі Пуерто-Ріко і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 5,8 м/с. Швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 33,5 м/с. Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в Пуерто-Ріко в зв'язку з наближенням "Доріана".

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку - з 1 червня по 30 листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

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Раніше влада острівної держави Барбадос, що знаходиться в східній частині Карибського моря, закрила більшість держустанов перед штормом “Доріан”.

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