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Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в Пуерто-Ріко через наближення циклону “Доріан”

Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в Пуерто-Ріко через наближення циклону “Доріан”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в асоційоване з США острівній державі Пуерто-Ріко в зв'язку з наближенням тропічного циклону "Доріан". Про це повідомила у вівторок прес-служба Білого дому, передає УНН.

“Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про наявність надзвичайної ситуації в Пуерто-Ріко і розпорядився виділити федеральну допомогу на додаток до засобів, які будуть задіяні регіональними і місцевими властями для протидії надзвичайним умовам, викликаним тропічним штормом “Доріан”, — йдеться в заяві.

Тропічний шторм “Доріан” сформувався 26 серпня біля острова Барбадос в Тихому океані. В даний час він знаходиться на відстані приблизно в 450 км від Пуерто-Ріко і рухається зі швидкістю близько 6 м/с. Як очікується, коли “Доріан” досягне узбережжя Пуерто-Ріко, він буде близький за силою вітру до урагану.

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Раніше влада острівної держави Барбадос, що знаходиться в східній частині Карибського моря, закрила більшість держустанов перед штормом “Доріан”. 

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