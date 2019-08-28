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Зливи в Японії: кількість загиблих збільшилась до 3 осіб

Зливи в Японії: кількість загиблих збільшилась до 3 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Щонайменше три людини загинули на південному заході Японії в результаті сильних дощів, які обрушилися на цей регіон в ніч з вівторка на середу. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.

Двоє з них — жителі префектури Сага, ще один проживав в Фукуоці. Всі вони загинули через те, що їхні автомобілі віднесло потоками води в річку, коли вони перебували за кермом.

Раніше УНН повідомляв саме про чоловіка з префектури Сага.

До теперішнього часу щонайменше 730 тисяч жителів префектур Нагасакі, Сага і Фукуока отримали рекомендації покинути свої будинки і переміститися в центри евакуації через погрози зсувів і розливу річок.

За прогнозами синоптиків, протягом дня на південному заході Японії випаде більше 500 мм опадів. Найбільш важка ситуація на даний момент склалася в Сазі, де вулиці деяких міст виявилися підтоплені. Сильні дощі також призвели до порушення транспортного сполучення: в Нагасакі, Сазі та Фукуоці скасовано рух поїздів на ряді напрямків, перекриті ділянки швидкісних магістралей.

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