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Понад 700 тисяч японців отримали рекомендації про евакуацію через зливи

Понад 700 тисяч японців отримали рекомендації про евакуацію через зливи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Щонайменше 710 тисяч людей на південному заході Японії отримали в середу від місцевої влади рекомендації покинути свої будинки і переміститися в евакуаційні центри через сильні дощі, які обрушилися на регіон. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.

Рекомендації стосуються жителів трьох префектур — Нагасакі, Сага і Фукуока — де в ряді районів виникла загроза розливу річок і зсувів. Евакуаційні центри організовані в адміністративних будівлях і школах.

За прогнозами синоптиків, протягом дня на південному заході Японії випаде більше 500 мм опадів. Найбільш важка ситуація на даний момент склалася в Сазі, де вулиці деяких міст виявилися підтоплені. Вранці там же загинув чоловік, чий автомобіль змило в річку, коли він був за кермом.

Нагадаємо, ще станом на 20 серпня, приблизно тиждень тому, в Японії від спеки загинули семеро людей.

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