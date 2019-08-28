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Более 700 тысяч японцев получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

Более 700 тысяч японцев получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

Киев  •  УНН

 • 9683 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. По меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили в среду от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей, которые обрушились на регион. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Рекомендации касаются жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб человек, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

Напомним, еще по состоянию на 20 августа, примерно неделю назад, в Японии от жары погибли семь человек.

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