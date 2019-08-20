В Японії за тиждень від спеки загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Щонайменше семеро людей померли, понад 7 тисяч госпіталізовано з тепловими ударами в Японії за минулий тиждень. Про це у вівторок оголосило Головне пожежне управління Японії, яке виконує функції МНС і швидкої допомоги, передає УНН.
За минулі сім днів по всій Японії з тепловими ударами були госпіталізовані в цілому 7 338 осіб. Японія продовжує страждати від виснажливої спеки, яка встановилася на всій території країни. У ряді регіонів температура тримається на позначці вище 35 градусів Цельсія.
Більшість постраждалих і жертв - люди похилого віку, які часто не включають в будинку кондиціонери з метою економії. Влада країни закликає населення носити головні убори, пити більше рідини і не перебувати тривалий час на сонці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені визнали "смерть" ісландського льодовика через зміни у кліматі
У минулому році через сильну спеку і рекордно високих температур в Японії загинули понад 150 осіб, десятки тисяч потрапили до лікарень.
Нагадаємо, на прикінці липня, у Німеччині зафіксували рекордну спеку.