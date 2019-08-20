В Японии за неделю от жары погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По меньшей мере семь человек погибли, более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, передает УНН.
За прошедшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами госпитализированы в целом 7338 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.
Большинство пострадавших и жертв — пожилые люди, которые часто не включают в доме кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.
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В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.
Напомним, в конце июля, в Германии зафиксировали рекордную жару.