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Вчені визнали "смерть" ісландського льодовика через зміни у кліматі

Вчені визнали "смерть" ісландського льодовика через зміни у кліматі

Київ • УНН

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КИЇВ, 19 серпня. УНН. В Ісландії вшанували пам’ять першого ісландського льодовика, який розстанув через зміни клімату. Льодовик Окйокулль офіційно оголосили “померлим” у 2014 році, коли його товщина стала занадто тонкою. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

“Те, що колись було льодовиком, перетворилося в невелику ділянку льоду на вершині вулкана”, — повідомляється у виданні.

У церемонії вшанування пам’яті льодовика взяли участь прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інги Гудбрандссон і колишній президент Ірландії Мері Робінсон.

Після вступного слова пані Якобсдоттір, учасники церемонії вшанування піднялися по вулкану, щоб закласти меморіальну дошку, на якій написали лист в майбутнє. “Ок — перший ісландський льодовик, що втратив свій статус льодовика”, — йдеться в повідомленні на дошці.

"У найближчі 200 років всі наші головні льодовики будуть слідувати по одному і тому ж шляху. Цей пам’ятник має визнавати, що ми знаємо, що відбувається і що потрібно робити, — послання, написане ісландським письменником Андрі Снаером Магнасоном, закінчується датою церемонії і концентрацією вуглекислого газу в повітрі по всьому світу — 415 частин на мільйон (ppm).

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“Ви думаєте в іншому масштабі часу, коли пишете на міді, а не на папері, — сказав містер Магнасон телеканалу BBC. — “Ти починаєш думати, що хтось прийде туди через 300 років, читаючи його”.

“Це великий символічний момент”, — сказав він. — “У зміни клімату немає ні початку, ні кінця, і я думаю, що філософія цієї меморіальної дошки полягає в тому, щоб поставити цей застережливий знак, що нагадує нам про те, що історичні події відбуваються, і ми не повинні їх нормалізувати. Ми повинні опустити голови і сказати: “Гаразд, цього більше немає, це важливо.”

Як повідомляв УНН, метеорологічна станція Швеції зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці — 34,8 градуса тепла за Цельсієм.

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