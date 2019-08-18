Північний полюс б'є історичні рекорди температури

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Метеорологічна станція Швеції зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці - 34,8 градуса тепла за Цельсієм. Про це із посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, повідомляє Gizmodo, передає УНН.

“Згідно з даними щомісячного кліматичного аналізу Національного управління з дослідження океанів і атмосфери (NOAA), метеостанція на північ від Північного полярного кола Швеції в минулому місяці досягла 94,6 градусів за Фаренгейтом (34,8 градуса Цельсія)”, — йдеться у повідомленні, та додається, що “як для ізольованої точки даних — це було б шокуюче. Але в поєднанні з цілою низкою інших проблем, від відсутності морського льоду в 125 милях від Аляски до непокірних пожеж, які спустошують Сибір, це знак оклику кліматичної кризи”.

Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола 26 липня.

Як відзначають в NOAA, на Алясці липень також встановив температурний рекорд, який спричинив лісові пожежі і масову загибель лосося.

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