Из-за слишком теплой воды на Аляске массово гибнет рыба

Ученые наблюдали гибель нескольких сортов аляскинского лосося, в том числе нерки, кета и розового лосося, сообщает телеканал.

Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон сообщила, что с группой ученых провела экспедицию вдоль реки Коюкук на Аляске в конце июля, после того как местные жители сообщили ей о гибели лосося на водоеме.

Она и другие ученые насчитали в этой экспедиции 850 мертвых нерестившихся лососей, хотя, по их оценкам, общее количество было, вероятно, в 4-10 раз больше.

Поскольку гибель рыбы совпала с волной тепла, ученые пришли к выводу, что причиной мора стал "тепловой стресс".

Напомним, на водах Аляски из-за потепления исчез лед.