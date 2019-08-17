Из-за слишком теплой воды на Аляске массово гибнет рыба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Этим летом Аляска переживает беспрецедентную волну жары, из-за слишком теплой воды в американском штате массово гибнет лосось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Ученые наблюдали гибель нескольких сортов аляскинского лосося, в том числе нерки, кета и розового лосося, сообщает телеканал.
Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон сообщила, что с группой ученых провела экспедицию вдоль реки Коюкук на Аляске в конце июля, после того как местные жители сообщили ей о гибели лосося на водоеме.
Она и другие ученые насчитали в этой экспедиции 850 мертвых нерестившихся лососей, хотя, по их оценкам, общее количество было, вероятно, в 4-10 раз больше.
Поскольку гибель рыбы совпала с волной тепла, ученые пришли к выводу, что причиной мора стал "тепловой стресс".
Напомним, на водах Аляски из-за потепления исчез лед.