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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40381 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120460 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124979 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128011 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152777 просмотра

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Из-за слишком теплой воды на Аляске массово гибнет рыба

Из-за слишком теплой воды на Аляске массово гибнет рыба

Киев  •  УНН

 • 20995 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Этим летом Аляска переживает беспрецедентную волну жары, из-за слишком теплой воды в американском штате массово гибнет лосось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Ученые наблюдали гибель нескольких сортов аляскинского лосося, в том числе нерки, кета и розового лосося, сообщает телеканал.

Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон сообщила, что с группой ученых провела экспедицию вдоль реки Коюкук на Аляске в конце июля, после того как местные жители сообщили ей о гибели лосося на водоеме.

Она и другие ученые насчитали в этой экспедиции 850 мертвых нерестившихся лососей, хотя, по их оценкам, общее количество было, вероятно, в 4-10 раз больше.

Поскольку гибель рыбы совпала с волной тепла, ученые пришли к выводу, что причиной мора стал "тепловой стресс".

Напомним, на водах Аляски из-за потепления исчез лед.

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