На водах Аляски из-за потепления исчез лед
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Из-за температуры воды, которая была рекордно высокой в июле, Аляска полностью остались без льда, передает УНН со ссылкой на The Independent.
После рекордно высокой температуры в июле воды Аляски остались без льда. Ближайший ледник можно встретить более чем за 240 км. Лед остался на 2 миллиона квадратных метров ниже среднего долгосрочного уровня.
Эксперты говорят, что потепление повлияет на экологические изменения и может угрожать жизнедеятельности людей. Многие жители прибрежных территорий рассматривают перспективу переезда из-за возможного затопления.
Напомним, ученые Бернского университета пришли к выводу, что темпы потепления на Земле никогда еще за последние две тысячи лет не были столь высокими, а рост температуры не охватывал столь обширные районы по всему миру, как сейчас.