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На водах Аляски через потепління зник лід

На водах Аляски через потепління зник лід

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через температуру води, яка була рекордно високою у липні, Аляска повністю залишилися без льоду, передає УНН з посиланням на The Independent.

Після рекордно високої температури в липні води Аляски залишилися без льоду. Найближчий льодовик можна зустріти більш ніж за 240 км. Лід залишився на 2 мільйони квадратних метрів нижче середнього довгострокового рівня.

Експерти кажуть, що потепління вплине на екологічні зміни та може загрожувати життєдіяльності людей. Багато жителів прибережних територій розглядають перспективу переїзду через можливе затоплення.

Нагадаємо, вчені Бернського університету дійшли висновку, що темпи потепління на Землі ніколи ще за останні дві тисячі років не були настільки високими, а зростання температури не охоплювало настільки великі райони по всьому світу, як зараз.

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