Через занадто теплу воду на Алясці масово гине риба
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Цього літа Аляска переживає безпрецедентну хвилю спеки, через занадто теплу воду в американському штаті масово гине лосось. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Вчені спостерігали загибель кількох сортів аляскинского лосося, у тому числі нерки, кети і рожевого лосося, повідомляє телеканал.
Директор Юконської міжплеменної комісії з рибних ресурсів Стефані Куїнн-Девідсон повідомила, що з групою вчених провела експедицію уздовж річки Коюкук на Алясці в кінці липня, після того як місцеві жителі повідомили їй про загибель лосося на водоймі.
Вона і інші вчені нарахували в цій експедиції 850 мертвих лососів, які нерестилися, хоча, за їхніми оцінками, загальна кількість була, ймовірно, в 4-10 разів більша.
Оскільки загибель риби збіглася з хвилею тепла, вчені прийшли до висновку, що причиною мору став "тепловий стрес".
Нагадаємо, на водах Аляски через потепління зник лід.