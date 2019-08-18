Северный полюс бьет исторические рекорды температуры

“Согласно данным ежемесячного климатического анализа Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), метеостанция к северу от Северного полярного круга Швеции в прошлом месяце достигла 94,6 градусов по Фаренгейту (34,8 градуса Цельсия)”, — говорится в сообщении, и добавляется, что “как для изолированной точки данных — это было бы шокирующее. Но в сочетании с целым рядом других проблем, от отсутствия морского льда в 125 милях от Аляски до непокорных пожаров, что опустошают Сибирь, это восклицательный знак климатического кризиса”.

Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга 26 июля.

Как отмечают в NOAA, на Аляске июля также установил температурный рекорд, который привел лесные пожары и массовую гибель лосося.

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