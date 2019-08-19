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Ученые признали "смерть" исландского ледника из-за изменений в климате

Ученые признали "смерть" исландского ледника из-за изменений в климате

Киев  •  УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ, 19 августа. УНН. В Исландии почтили память первого исландского ледника, который розстанув из-за изменений климата. Ледник Окйокулль официально объявили "умершим" в 2014 году, когда его толщина стала слишком тонкой. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

“То, что некогда было ледником, превратилось в небольшой участок льда на вершине вулкана”, — сообщается в издании.

В церемонии памяти ледника приняли участие премьер-министр Катрин Якобсдоттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

После вступительного слова госпожа Якобсдоттир, участники церемонии поднялись по вулкана, чтобы заложить мемориальную доску, на которой написали письмо в будущее. “Ок — первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника”, — говорится в сообщении на доске.

"В ближайшие 200 лет все наши главные ледники будут следовать по одному и тому же пути. Этот памятник должен признавать, что мы знаем, что происходит и что нужно делать, — послание, написанное исландским писателем Андри Снаером Магнасоном, заканчивается датой церемонии и концентрацией углекислого газа в воздухе по всему миру — 415 частей на миллион (ppm).

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“Вы думаете в другом масштабе времени, когда пишете на меди, а не на бумаге, — сказал мистер Магнасон телеканала BBC. — “Ты начинаешь думать, что кто-то придет туда через 300 лет, читая его”.

“Это большой символический момент”, — сказал он. — “У изменения климата нет ни начала, ни конца, и я думаю, что философия этой мемориальной доски заключается в том, чтобы поставить этот предупреждающий знак, напоминающий нам о том, что исторические события происходят, и мы не должны их нормализовать. Мы должны опустить головы и сказать: “Ладно, этого больше нет, это важно.”

Как сообщал УНН, метеорологическая станция Швеции зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию.

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