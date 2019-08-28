Ливни в Японии: число погибших увеличилось до 3 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли на юго-западе Японии в результате сильных дождей, которые обрушились на этот регион в ночь со вторника на среду. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Двое из них — жители префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Все они погибли из-за того, что их автомобили унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.
Ранее УНН сообщал именно о мужчине из префектуры Сага.
К настоящему времени по меньшей мере 730 тысяч жителей префектур Нагасаки, Сага и Фукуока получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в центры эвакуации из-за угроз оползней и разлива рек.
По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.