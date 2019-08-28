Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за приближения циклона “Дориан”
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в ассоциированное с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона “Дориан”. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным тропическим штормом “Дориан”, — говорится в заявлении.
Тропический шторм “Дориан” сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане. В настоящее время он находится на расстоянии примерно в 450 км от Пуэрто-Рико и движется со скоростью около 6 м/с. Как ожидается, когда “Дориан” достигнет побережья Пуэрто-Рико, он будет близок по силе ветра до урагана.
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Ранее власти островного государства Барбадос, находящегося в восточной части Карибского моря, закрыла большинство госучреждений перед штормом “Дориан”.