Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за приближения циклона “Дориан”

“Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным тропическим штормом “Дориан”, — говорится в заявлении.

Тропический шторм “Дориан” сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане. В настоящее время он находится на расстоянии примерно в 450 км от Пуэрто-Рико и движется со скоростью около 6 м/с. Как ожидается, когда “Дориан” достигнет побережья Пуэрто-Рико, он будет близок по силе ветра до урагана.

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Ранее власти островного государства Барбадос, находящегося в восточной части Карибского моря, закрыла большинство госучреждений перед штормом “Дориан”.