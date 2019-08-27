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Влада Барбадосу закрила більшість держустанов перед штормом “Доріан”

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Керівництво Барбадосу закрило в понеділок більшу частину державних установ і скоротило години роботи транспортної мережі, щоб уникнути жертв при проходженні над островом тропічного шторму “Доріан”, який рухається в сторону Антильських островів зі сходу і, за прогнозами метеорологів, може перерости в ураган. Про це в понеділок повідомляє газета Hoy, передає УНН

Відповідні рекомендації були дані і приватному бізнесу. За словами міністра внутрішніх справ острова Едмунда Хінксона, в цьому секторі виняток становлять ряд магазинів, аптек і постачальників послуг зв’язку. У стан підвищеної готовності приведені рятувальні та медичні служби. Очікується, що шторм пройде над Барбадосом в найближчу добу.

Тропічний шторм “Доріан” наразі знаходиться в 300 км від Малих Антильських островів, швидкість вітру в його межах досягає 26,5 м/с. Очікується, що “Доріан” викличе сильні опади і грози, а протягом двох діб може перерости в ураган в північній частині Домініканської Республіки і Гаїті. Влада Сент-Люсії, Сент-Вінсента і Гренадін, Мартініки і Гренади також закликали населення дотримуватися підвищених запобіжних заходів і стежити за оповіщенням сил цивільної оборони.

Сезон ураганів в Атлантиці зазвичай триває з 1 червня по 30 листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

Нагадаємо, на півночі Куби від удару блискавки загинули п’ятеро людей, серед них — діти.

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