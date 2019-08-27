Влада Барбадосу закрила більшість держустанов перед штормом “Доріан”

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Керівництво Барбадосу закрило в понеділок більшу частину державних установ і скоротило години роботи транспортної мережі, щоб уникнути жертв при проходженні над островом тропічного шторму “Доріан”, який рухається в сторону Антильських островів зі сходу і, за прогнозами метеорологів, може перерости в ураган. Про це в понеділок повідомляє газета Hoy, передає УНН.