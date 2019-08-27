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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137124 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125934 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130078 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153130 просмотра

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Власти Барбадоса закрыли большинство госучреждений перед штормом "Дориан"

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Руководство Барбадоса закрыло в понедельник большую часть государственных учреждений и сократило часы работы транспортной сети, чтобы избежать жертв при прохождении над островом тропического шторма “Дориан”, который движется в сторону Антильских островов с востока и, по прогнозам метеорологов, может перерасти в ураган. Об этом в понедельник сообщает газета Hoy, передает УНН.

Соответствующие рекомендации были даны и частному бизнесу. По словам министра внутренних дел острова Эдмунда Хинксона, в этом секторе исключение составляют ряд магазинов, аптек и поставщиков услуг связи. В состояние повышенной готовности приведены спасательные и медицинские службы. Ожидается, что шторм пройдет над Барбадосом в ближайшие сутки.

Тропический шторм “Дориан” сейчас находится в 300 км от Малых Антильских островов, скорость ветра в его пределах достигает 26,5 м/с. Ожидается, что “Дориан” вызовет сильные осадки и грозы, а в течение двух суток может перерасти в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити. Власти Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники и Гренады также призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещением сил гражданской обороны.

Сезон ураганов в Атлантике обычно длится с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Напомним, на севере Кубы от удара молнии погибли пять человек, среди них — дети.

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