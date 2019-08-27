Власти Барбадоса закрыли большинство госучреждений перед штормом "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Руководство Барбадоса закрыло в понедельник большую часть государственных учреждений и сократило часы работы транспортной сети, чтобы избежать жертв при прохождении над островом тропического шторма “Дориан”, который движется в сторону Антильских островов с востока и, по прогнозам метеорологов, может перерасти в ураган. Об этом в понедельник сообщает газета Hoy, передает УНН.
Соответствующие рекомендации были даны и частному бизнесу. По словам министра внутренних дел острова Эдмунда Хинксона, в этом секторе исключение составляют ряд магазинов, аптек и поставщиков услуг связи. В состояние повышенной готовности приведены спасательные и медицинские службы. Ожидается, что шторм пройдет над Барбадосом в ближайшие сутки.
Тропический шторм “Дориан” сейчас находится в 300 км от Малых Антильских островов, скорость ветра в его пределах достигает 26,5 м/с. Ожидается, что “Дориан” вызовет сильные осадки и грозы, а в течение двух суток может перерасти в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити. Власти Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники и Гренады также призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещением сил гражданской обороны.
Сезон ураганов в Атлантике обычно длится с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
Напомним, на севере Кубы от удара молнии погибли пять человек, среди них — дети.