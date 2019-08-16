На півночі Куби від удару блискавки загинули п'ятеро людей, серед них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Щонайменше п’ятеро людей стали жертвами удару блискавки на пляжі в місті Санта-Крус-дель-Норте в 40 км на схід від кубинської столиці. Про це в п’ятницю повідомляє місцева державна газета Granma, інформує УНН.
Видання відзначає, що серед загиблих — троє дітей. Ще один неповнолітній госпіталізований, його стан стабільний.
За даними фахівців з кубинського Інституту геофізики і астрономії, щорічно на острові внаслідок ударів блискавок гинуть не менше 65 осіб — більше, ніж через урагани. З 1979 по 2013 рік на острові через попадання блискавки загинули 1 682 особи.
Щоб уникнути удару блискавки, місцеві метеорологи, зокрема, рекомендують керуватися “правилом 30/30”: на початку грози шукати притулок, якщо між розрядом блискавки і ударом грому проходить менше 30 секунд, а наприкінці грози залишатися в укритті як мінімум 30 хвилин після останнього удару грому.
Як повідомляв УНН, в Іспанії від удару блискавки згоріли 40 будинків на колесах.