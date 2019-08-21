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Трамп скасував зустріч із прем'єр-міністром Данії через її небажання продавати Гренландію

Трамп скасував зустріч із прем'єр-міністром Данії через її небажання продавати Гренландію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американський президент Дональд Трамп відклав заплановану зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредерікса через її відмови обговорювати продаж Сполученим Штатам Гренландії. Відповідне повідомлення американський лідер розмістив у вівторок в Twitter, передає УНН.

“Данія — це особлива країна з незвичайними людьми, але виходячи з висловлювань прем’єр-міністра Метте Фредерікса про те, що вона не зацікавлена ​​в обговоренні питання про покупку Гренландії, я відкладаю нашу зустріч, яка, як було заплановано, мала відбутися через два тижні, на інший час”, — повідомив президент.

“Прем’єр-міністр змогла заощадити чимало коштів і зусиль як для Сполучених Штатів, так і для Данії, проявивши таку прямолінійність. Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перегляду графіка (зустрічі) в майбутньому!” — додав президент.

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Влада Гренландії і Данії заявили, що автономія зацікавлена ​​у співпраці з США, але не продається. Фредерікса категорично відкинула можливість продажу Гренландії, яка є територією в складі Королівства Данія та має права широкої автономії.

Раніше американський лідер підтвердив, що Сполучені Штати могли б бути зацікавлені в придбанні Гренландії. Як зауважив Трамп, “за своєю суттю це велика операція з придбання нерухомості”.

Планувалося, що господар Білого дому відвідає Данію 2-3 вересня. У неділю він повідомив, що незабаром, ймовірно, відвідає королівство. “Зовсім не по цій причині, — підкреслив він, кажучи про можливу покупку Гренландії. — Але ми це розглядаємо”.

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