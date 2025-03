Трамп жартома пообіцяв не будувати в Гренландії позолочений хмарочос

“Я обіцяю не робити цього в Гренландії!” — написав глава держави, прикріпивши до повідомлення відредаговану фотографію.

На фото зображено 64-поверховий хмарочос Trump International Hotel в Лас-Вегасі (штат Невада), що належить компанії Trump Organization. Скло готелі зовні покриті позолотою таким чином, що сама будівля виглядає золотою. Невідомий автор фотомонтажу розмістив хмарочос посеред невеликих будиночків на узбережжі, вказавши, що на фото зображена Гренландія.

Нагадаємо, раніше американський лідер підтвердив, що Сполучені Штати могли б бути зацікавлені в придбанні Гренландії. Як зауважив Трамп, “за своєю суттю це велика операція з придбання нерухомості”.

Влада Гренландії і Данії в світлі публікації The Wall Street Journal заявили, що Гренландія зацікавлена ​​у співпраці з США, але не продається. Зокрема, у Данії висміяли ідею продажу Гренландії Трампу.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019