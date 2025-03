Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб

“Я обещаю не делать этого в Гренландии!” — написал глава государства, прикрепив к сообщению отредактированную фотографию.

На фото изображен 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), принадлежащий компании Trump Organization. Стекло гостинице снаружи покрыто позолотой таким образом, что само здание выглядит золотым. Неизвестный автор фотомонтажа разместил небоскреб посреди небольших домиков на побережье, указав, что на фото изображена Гренландия.

Напомним, ранее американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, “по сути это большая сделка по приобретению недвижимости”.

Власти Гренландии и Дании в свете публикации The Wall Street Journal заявили, что Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. В частности, в Дании высмеяли идею продажи Гренландии Трампу.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019