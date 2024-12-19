Блинкен озвучил ключевое решение, которое должна принять Украина относительно войны

Украинское общество должно принять ключевое решение относительно дальнейшего направления действий: продолжение борьбы или поиск путей к прекращению боевых действий через переговоры. Об этом сообщает Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

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Кроме того государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что ключевым остается вопрос готовности террористической страны действовать честно, а также обеспечение гарантий, которые сделают невозможным ее повторную агрессию в будущем.

Должны быть какие-то гарантии того, что россия не просто отдохнет, перевооружится и снова нападет через год, два, пять, это будет иметь решающее значение - заявил Энтони Блинкен.

Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации