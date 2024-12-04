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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

Киев  •  УНН

 • 5871 просмотра

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Госсекретарь США заявил о необходимости дальнейшей мобилизации в Украине для противостояния российской агрессии. США также призывают снизить призывной возраст до 18 лет для быстрого увеличения численности ВСУ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что  Украина должна принять «трудные решения» о дальнейшей мобилизации войск. Об этом он сказал в среду, 4 декабря, после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на «Радио Свобода»

Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что они (мобилизованные) имеют подготовку и необходимое оборудование

- заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, это критически важно, «потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии».

Дополнение 

Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. По данным AP, это необходимо для быстрого увеличения численности ВСУ.

В свою очередь советник президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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