Украина и Португалия обсудили сотрудничество в сфере обороны и поставки дронов для ВСУ
Киев • УНН
Министры обороны Украины и Португалии провели телефонный разговор о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Стороны обсудили финансирование производства, поставки дронов и запланировали встречу на «Рамштайн».
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Португалии Нуну Мелу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Во время беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности, Умеров предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность финансирования украинского производства. Они также договорились провести консультации по развитию украинской оборонной индустрии.
Отдельное внимание было уделено вопросу поставки дронов.
Умеров и Мелу планируют личную встречу в январе в рамках очередного заседания формата "Рамштайн", где подробно обсудят дальнейшие шаги для усиления сотрудничества по безопасности между странами.
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