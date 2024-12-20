Украина и Португалия обсудили сотрудничество в сфере обороны и поставки дронов для ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Португалии Нуну Мелу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Во время беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности, Умеров предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность финансирования украинского производства. Они также договорились провести консультации по развитию украинской оборонной индустрии.

Отдельное внимание было уделено вопросу поставки дронов.

Умеров и Мелу планируют личную встречу в январе в рамках очередного заседания формата "Рамштайн", где подробно обсудят дальнейшие шаги для усиления сотрудничества по безопасности между странами.

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