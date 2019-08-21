Трамп отменил встречу с премьер-министром Дании из-за ее нежелания продавать Гренландию

“Дания — это особая страна с необычными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредерикса о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время”, — сообщил президент.

“Премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую ​​прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду просмотра графика (встречи) в будущем!”- добавил президент.

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Власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Фредерикса категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и вправе широкой автономии.

Ранее американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, “по сути это большая сделка по приобретению недвижимости”.

Планировалось, что хозяин Белого дома посетит Данию 2-3 сентября. В воскресенье он сообщил, что вскоре, вероятно, посетит королевство. “Совсем не по этой причине, — подчеркнул он, говоря о возможной покупке Гренландии. — Но мы это рассматриваем”.