Прем'єр Данії виключила можливість продажу Гренландії Сполученим Штатам

“Гренландія не продається. Гренландія не датська. Гренландія гренландська. Я дійсно сподіваюся, що все це (розмова про покупку острова) несерйозно”, — зазначила прем’єр. З неділі вона знаходиться з візитом в автономії, який завершить в понеділок.

“Уряд Гренландії чітко заявив, що Гренландія не продається, але в іншому вона відкрита для співпраці і торгівлі. І такий підхід цілком поділяє данський уряд. Гренландія не продається за долари, рублі або інші валюти”, — заявив раніше в інтерв’ю телеканалу TV 2 міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд.

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У четвер газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп питав у радників, чи можуть США купити Гренландію, і виявляв інтерес до цієї можливості. Джерела газети відзначали, що немає ясності щодо того, чи серйозно ставиться до цього глава Білого дому. Деякі з них вважають, що Трамп говорив про це в жарт. Але в неділю в ефірі телеканалу Fox News глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу підтвердив, що Трамп цікавиться можливістю такого придбання.

Планується, що президент США відвідає Данію 2-3 вересня.