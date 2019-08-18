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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63990 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133000 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126594 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129101 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153018 просмотра

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Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам

Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Дании Метте Фредерикса категорически отвергла возможность продажи Гренландии - автономии в составе королевства. Так она прокомментировала в воскресенье в интервью газете Sermitsiaq сообщение о том, что президент США Дональд Трамп якобы поднимал вопрос о возможности покупки острова, передает УНН.

“Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (разговор о покупке острова) несерьезно”, — отметила премьер. С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.

“Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты”, — заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

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В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию, и проявлял интерес к этой возможности. Источники газеты отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них считают, что Трамп говорил об этом в шутку.

Но в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что Трамп интересуется возможностью такого приобретения.

Планируется, что президент США посетит Данию 2-3 сентября.

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