У Данії висміяли ідею продажу Гренландії Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Данії висміяли план президента США Дональда Трампа придбати Гренландію у скандинавської країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми відкриті для бізнесу, але ми не продаємося", - відповіла міністр закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер в коментарі Reuters.
Трамп повинен відвідати Копенгаген у вересні, і Арктика буде в порядку денному під час зустрічей з прем'єр-міністрами Данії і Гренландії, автономної території Данії.
Данські політики в п'ятницю висміяли цю ідею.
"Це повинен був бути першоквітневий жарт. Зовсім не в сезон", - заявив колишній прем'єр-міністр Ларс Расмуссен в Twitter.
"Якщо він дійсно обмірковує це, то це є остаточним доказом того, що він зійшов з глузду", - заявив в інтерв'ю телекомпанії DR представник у закордонних справах Данської народної партії Сорен Есперсен.
"Думка про те, що Данія продає США 50 000 громадян, абсолютно безглузда", - сказав він.
Старший депутат Данської соціал-ліберальної партії і колишній міністр закордонних справ країни Мартін Лідегаард назвав цю ідею "гротескною пропозицією", яка не мала реальної основи.
"Ми говоримо про реальних людей, і ви не можете просто продати Гренландію, як стару колоніальну державу", - сказав він Reuters.
Як повідомляв УНН, напередодні газета The Wall Street Journal повідомила, що президент США Дональд Трамп цікавився, що потрібно для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії.