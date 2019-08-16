WSJ: Трамп проводит консультации, могут ли США купить Гренландию

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно ставил советников соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

Трамп даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.

Издание пишет, что некоторые советники Трампа видят в покупке острова "мимолетное увлечение" американского президента, которое вряд ли осуществится.

Гренландия имеет статус автономии и принадлежит Дании.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео отложил свой визит в Гренландию на неопределенный срок.