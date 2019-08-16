WSJ: Трамп проводит консультации, могут ли США купить Гренландию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп интересовался, что нужно для того, чтобы купить Гренландию, которая является частью Дании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно ставил советников соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.
Трамп даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.
Издание пишет, что некоторые советники Трампа видят в покупке острова "мимолетное увлечение" американского президента, которое вряд ли осуществится.
Гренландия имеет статус автономии и принадлежит Дании.
Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео отложил свой визит в Гренландию на неопределенный срок.