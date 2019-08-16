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WSJ: Трамп проводить консультації, чи можуть США купити Гренландію

WSJ: Трамп проводить консультації, чи можуть США купити Гренландію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландії, яка є частиною Данії. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радників відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.

Трамп навіть попросив юрисконсульта американської адміністрації провести правову експертизу подібного проекту.

Видання пише, що деякі радники Трампа бачать в покупці острова "швидкоплинне захоплення" американського президента, яке навряд чи здійсниться.

Гренландія має статус автономії і належить Данії.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео відклав свій візит до Гренландії на невизначений термін.

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