Помпео відклав свій візит до Гренландії

"Термінові справи вимагають присутності держсекретаря у Вашингтоні", - цитує агентство заяву уряду Гренландії.

Держдепартамент поки не підтвердив зміна програми Помпео, відзначає AFP.

Раніше прес-служба Держдепартаменту оголосила, що Помпео в період з 5 по 9 травня відвідає Фінляндію, Німеччину, Великобританію і належить Данії Гренландію. Однак, у вівторок він скасував візит до Берліна через "проблем в сфері міжнародної безпеки". Замість цього держсекретар США провів переговори з прем'єр-міністром Іраку Аделем Абдель Махді в Багдаді. У середу він прибув до Лондона, де зустрівся з главою МЗС Великобританії Джеремі Хантом.