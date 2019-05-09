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Помпео відклав свій візит до Гренландії

Помпео відклав свій візит до Гренландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео відклав свій візит до Гренландії на невизначений термін. Про це в середу повідомило Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

"Термінові справи вимагають присутності держсекретаря у Вашингтоні", - цитує агентство заяву уряду Гренландії.

Держдепартамент поки не підтвердив зміна програми Помпео, відзначає AFP.

Раніше прес-служба Держдепартаменту оголосила, що Помпео в період з 5 по 9 травня відвідає Фінляндію, Німеччину, Великобританію і належить Данії Гренландію. Однак, у вівторок він скасував візит до Берліна через "проблем в сфері міжнародної безпеки". Замість цього держсекретар США провів переговори з прем'єр-міністром Іраку Аделем Абдель Махді в Багдаді. У середу він прибув до Лондона, де зустрівся з главою МЗС Великобританії Джеремі Хантом.

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