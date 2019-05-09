Помпео отложил свой визит в Гренландию

“Срочные дела требуют присутствия госсекретаря в Вашингтоне”, — цитирует агентство заявление правительства Гренландии.

Госдепартамент пока не подтвердил изменение программы Помпео, отмечает AFP.

Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что Помпео в период с 5 по 9 мая посетит Финляндию, Германию, Великобританию и принадлежит Дании Гренландию. Однако, во вторник он отменил визит в Берлин из-за “проблем в сфере международной безопасности”. Вместо этого госсекретарь США провел переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди в Багдаде. В среду он прибыл в Лондон, где встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.