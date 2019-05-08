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Держсекретар США прибув з візитом до Іраку замість Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Після скасування візиту в Берлін держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 7 травня, несподівано прибув з візитом до столиці Іраку Багдада. Там він зустрівся з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдулом Махді. Про це повідомляє УНН із посиланянм на Reuters.

За даними агенства, напередодні Помпео заявив, що США стурбовані суверенітетом Іраку через посилення діяльності Ірану.

"Я хотів поїхати в Багдад, щоб поговорити з керівництвом країни, аби запевнити їх, що ми готові і далі робити все для того, щоб Ірак був суверенною, незалежною державою", - сказав держсекретар.

Як повідомляв УНН, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.

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