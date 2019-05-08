Держсекретар США прибув з візитом до Іраку замість Німеччини

КИЇВ. 8 травня. УНН. Після скасування візиту в Берлін держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 7 травня, несподівано прибув з візитом до столиці Іраку Багдада. Там він зустрівся з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдулом Махді. Про це повідомляє УНН із посиланянм на Reuters.