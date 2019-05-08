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Іран відмовиться від низки зобов'язань за ядерною угодою

Іран відмовиться від низки зобов'язань за ядерною угодою

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки. Про це йдеться у повідомленні IRNA у вівторок, 7 травня, передає УНН із посиланням на DW.

Згідно з повідомленням іранського видання, президент Ірану Хасан Роухані у середу, 8 травня, поінформує представників Китаю, Німеччини, Франції, Великої Британії та Росії про заплановану процедуру. Ці країни залишилися підписантами ядерної угоди після того, як рівно рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди. Її було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на цю країну.

Лист Роухані до решти лідерів країн-підписантів документа підкреслюватиме той факт, що Іран продемонстрував значне терпіння, однак інша сторона угоди не виконала свої зобов'язання, повідомляють у IRNA.

Нагадаємо, 22 квітня у Вашингтоні повідомили, що з початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля. У відповідь Іран 28 квітня пригрозив заблокувати поставки нафти з Перської затоки.

Зокрема, 22 лютого Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опубліковало звіт, в якому зазначається, що Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди попри тиск та санкції з боку США. У звіті агентства зазначено також, що Тегеран забезпечив інспекторам МАГАТЕ безперешкодний доступ до своїх атомних об'єктів.

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